PIB deverá cair entre 9% e 12% em 2020

Estes números contrastam com as do Ministério das Finanças, que espera uma queda de 8,5% do PIB em 2020, com as do FMI (10%), Banco de Portugal (8,1%), Conselho das Finanças Públicas (9,3%), Comissão Europeia (9,8%) e OCDE (9,4%).

O Fórum para a Competitividade espera uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) entre os 9% e os 12% em 2020.

O Fórum para a Competitividade aponta que apesar da "queda profunda" da economia no primeiro semestre do ano e da diminuição homóloga de 16,3% no segundo trimestre, este foi "mais forte no consumo do que no investimento, tendo este beneficiado do bom comportamento da construção, que tem sido a exceção mais notável".

"Os restantes setores revelaram uma recuperação incerta, com grandes oscilações nas perspetivas", aponta a estrutura presidida por Pedro Ferraz da Costa, com o turismo a registar "quedas drásticas nos proveitos", tendo os turistas residentes compensado "apenas parcialmente a diminuição do número de não residentes".