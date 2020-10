AdC condena associação das agências de publicidade

A Autoridade da Concorrência condenou a Associação Portuguesa de Agências de Publicidade (APAP) a coima de 3,6 milhões de euros por prática anticoncorrencial. Segundo a acusação, a APAP terá impedido “as suas associadas de concorrerem livremente aos concursos de fornecimento de serviços de publicidade”, disse a entidade, em comunicado.

O processo teve origem numa denúncia de uma agência de publicidade recebida pela AdC.

Além de aplicar uma coima, a AdC ordenou a imediata revogação do “Compromisso” por parte da APAP, devendo esta abster-se definitivamente de incitar as suas associadas à não participação ou à desistência de concursos, bem como abster-se de interferir em concursos específicos.

A APAP representa as agências de comunicação comercial (incluindo publicidade, planeamento e compras de meios, marketing digital, marketing relacional, eventos, ativação de marcas, relações públicas e comunicação) e detinha, em 2019, mais de 30 associados, com um volume anual de negócios agregado de 177 milhões de euros.

Desde 2005, a AdC condenou cinco associações por decisões que limitavam a liberdade comercial das suas associadas, em setores como as escolas de condução, parques de estacionamento, transporte de mercadorias, panificação e agentes de navegação.

A Autoridade da Concorrência publicou, em novembro de 2016, o Guia para Associações de Empresas – Com Concorrência Todos Ganhamos, com o objetivo de dar a conhecer às associações de empresas e às suas associadas, as decisões ou comportamentos a evitar, de forma a assegurar o respeito pelas regras da Concorrência, e que se encontra disponível na sua página eletrónica, em www.concorrencia.pt.

A promoção da concorrência nas associações de empresas tem sido uma das prioridades da AdC nos últimos anos.