Oferecia serviços sexuais a idosos em parques de estacionamento. Roubou homem que recusou

A GNR identificou, esta quarta-feira, uma mulher de 28 anos, por roubo, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A força de segurança revela em comunicado que no âmbito de uma investigação por roubo, os militares “encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram a localização e identificação da suspeita que deambulava pelos parques de estacionamento de diversos hipermercados do concelho, onde oferecia serviços de cariz sexual a homens idosos, a troco de dinheiro”.

No passado dia 24 de agosto, a suspeita interpelou a vítima, um homem, de 78 anos, oferecendo tais serviços. Contudo, perante a recusa deste, a mulher terá forçado o contacto físico, entrando no seu veículo, onde lhe roubou um fio de ouro com duas medalhas que trazia ao pescoço.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.