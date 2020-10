Reino Unido ultrapassa barreira dos 800 mil infetados com covid-19

O Reino Unido registou esta quinta-feira 21.238 mil novos casos de infeção por covid-19, fazendo assim com que o país ultrapassasse os 800 mil casos positivos desde o início da pandemia – são agora 810.467. Nos últimos três dias, a região tem registado sempre valores superiores a 20 mil casos diários.

Foram também contabilizados mais 189 óbitos nas últimas 24 horas, subindo para 44.347 o total de mortes associados à covid-19 desde março.

Se incluirmos o balanço oficial das mortes onde consta referência à covid-19 na certidão, mas cuja infeção não foi confirmada por teste, então o número total passa para 58.164, segundo informações do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico.

Recorde-se que são proibidos ajuntamentos com mais de seis pessoas em Inglaterra e os bares e restaurantes têm de fechar, no máximo, às 22h00. Existem ainda 28 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população, sob restrições mais apertadas por estarem no segundo ou terceiro nível de risco.