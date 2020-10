Já há data para sorteio da qualificação europeia para o Mundial de 2022

Devido à pandemia, a cerimónia não vai contar com assistência ou representantes de cada federação.

O sorteio da fase de qualificação europeia para o próximo Mundial vai acontecer na sede da FIFA, em Zurique, e está agendado para o dia 7 de dezembro. Devido à pandemia, a cerimónia não vai contar com assistência ou representantes de cada federação.

E como vai ser realizado o sorteio? As 55 seleções da Europa, incluindo Portugal, vão ser organizadas em seis potes, conforme o ranking da FIFA de 26 de novembro deste ano. Depois, as nações serão sorteadas em cinco grupos de seis equipas e outros cinco grupos de cinco, com jogos fora e em casa.

Quem ficar em primeiro lugar em casa um dos dez grupos, fica imediatamente apurado para o Mundial, no Qatar. Os segundos classificados vão jogar os play-offs de apuramento. A estes, juntar-se-ão os dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não conseguiram qualificar-se para o Mundial diretamente ou para os play-offs.

Os play-offs devem ser disputados em março de 2022 e, das 12 equipas a jogar pelo apuramento, ficam de foram os últimos três representantes.