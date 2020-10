Efemérides de 23 de Outubro

1458 D. Afonso V (1432-81, a reinar desde 46), com o cognome de ‘Africano’ pelas suas façanhas nesse continente (tomou também Anafé, Arzila, Tânger e Larache), conquistou há 562 anos a praça de Alcácer Seguer.

1906 O brasileiro Santos-Dumont (1873-1932), pioneiro da aviação e inventor, construtor dos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina, realizou há 114 anos o primeiro voo nivelado, a mais de 25 metros de altitude.

1946 Reuniu-se, pela primeira vez há 74 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas (criada um ano antes, como sucessora da ineficiente Liga das nações, para perseverarem a paz mundial), no auditório Flushing Meadow, de Nova Iorque.

1954 Reino Unido, França, EUA e URSS, as forças aliadas vencedoras da II Guerra Mundial, concordam com o fim da ocupação da Alemanha que Moscovo contudo não abandonaria, no seu esforço expansionista, que redundaria no Pacto de Varsóvia em Maio de 1955 (que se limitou a legalizar uma situação já existente de facto).

1956 Começou há 64 anos a revolta espontânea húngara contra o domínio estalinista, com manifestações populares a exigirem o estabelecimento da democracia e do pluripartidarismo, qualificada por Moscovo como uma contrarrevolução e como tal militarmente abafada.

2002 Um grupo armado tchetcheno invadiu há 14 anos um teatro de Moscovo e sequestrou 800 pessoas, sucedendo que a operação de resgate ordenada pelo ex-KGB Vladimir Putin, sucessor de Ieltsin na Presidência da Rússia desde 2000, três dias depois, causou 165 mortos.

2006 Jeffrey Skilling, ex-presidente do "gigante" norte-americano Enron, foi condenado há 14 anos a 24 e meio de prisão, pela responsabilidade na falência fraudulenta da empresa energética.

2010 A WikiLeaks iniciou há 10 anos a publicação de documentos secretos relativos à invasão do Iraque, em 2003, e à sua ocupação, pelas tropas norte-americanas, desde essa data, e aparentemente com a ajuda de Putin, apoiou de facto Trump.

2015 O deputado do PS Eduardo Ferro Rodrigues foi eleito há 5 anos presidente da Assembleia da República.

2019 Foram encontrados há 1 ano 39 cadáveres num camião que chegou da Bulgária no condado inglês de Essex.