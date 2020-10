GNR abre inquérito para averiguar surto de covid-19 no Porto

Dois eventos festivos, um deles com mais de 70 militares, terá estado na origem do foco de infeção que contagiou mais de 30 efetivos da GNR.

A GNR revelou, esta sexta-feira, que abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreram dois almoços com militares do Comando Territorial do Porto, que terão originado um surto de covid-19 que já infetou mais de 30 elementos.

Um comunicado da GNR confirmou que à data de quinta-feira, tinham acusado positivo ao novo coronavírus 31 militares (já no domicílio) e 17 outros estavam em isolamento a aguardar resultado do teste.

Apesar de ter aberto o inquérito, aquela força de segurança fez questão de sublinhar que da situação "não resultou qualquer limitação ao cumprimento da missão" da Guarda Nacional Republicana, pois o efetivo daquela unidade é de 1.625 militares.

Sublinhe-se que o Jornal de Notícias noticiou esta sexta-feira de manhã que dois almoços festivos, um dos quais com mais de 70 militares para assinalar a despedida do coronel Jorge Ludovico Bolas da liderança do Comando Territorial do Porto, poderão estar na origem de um surto que já infetou com coronavírus dezenas de militares da GNR colocados no Quartel do Carmo.