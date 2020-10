Clássico no Camp Nou: modo caixa surpresa

O fim de semana traz o clássico mais esperado de sempre em Espanha, com Barcelona e Real Madrid a cruzarem caminho na sétima jornada da Liga vizinha. Os clubes apresentam-se este sábado em Camp Nou, depois de terem dado de formas distintas o pontapé de saída na Liga dos Campeões. Os blaugranas entraram com o pé direito ao golear (5-1) o Ferencváros na primeira jornada do Grupo G; enquanto os merengues foram surpreendentemente derrotados (2-3) em casa pelo Shakhtar Donetsk de Luís Castro (Grupo B). Porém, na La Liga a situação é diferente, uma vez que tanto o emblema catalão como o da capital espanhola chegam a este duelo após terem sido derrotados na ronda anterior da prova: o conjunto de Zidane perdeu (0-1)_perante o recém-promovido Cádiz; e Messi e companhia não conquistaram qualquer ponto na visita ao Getafe (1-0).

Atualmente separados por três pontos na tabela, com vantagem para o Real, o Barcelona poderá aproveitar para igualar o campeão nacional, numa altura que continua com menos um jogo disputado. Com apenas quatro jornadas cumpridas até aqui, os catalães registam duas vitórias, uma derrota e um empate para a prova. Já os blancos, com cinco rondas disputadas, apresentam três triunfos (igualmente uma derrota e um empate).

A Liga espanhola é atualmente liderada pelo Real Sociedad e Villarreal, ambos com 11 pontos, embora com mais um jogo disputado do que o Real Madrid e mais dois em relação ao Barcelona. Ainda em solo espanhol, destaque para a receção do Atlético Madrid ao Real Bétis. Os colchoneros de João Félix vão cumprir o quinto jogo na prova depois da goleada (4-0) que sofreram às mãos do campeão europeu Bayern Munique na primeira jornada da Champions (Grupo A). Na La Liga, o plantel de Diego Simeone ainda não perdeu, registando até aqui duas vitórias e dois empates.

Red devils renovados em Old Trafford

Em Inglaterra, o jogo cabeça-de-cartaz vai realizar-se em Old Trafford. Depois da vitória em França, frente ao PSG, na primeira jornada da fase de grupos da Champions (Grupo H), os red devils recebem o Chelsea, na sexta jornada da Liga inglesa. A equipa de Bruno Fernandes tem tido um percurso conturbado na prova, apresentado até aqui duas vitórias e duas derrotas. Com cinco jornadas da prova cumpridas, o Everton é a única equipa que ainda não perdeu na Premier League – com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), o conjunto de Liverpool lidera a competição. Além do Everton, só o Aston Villa não soma qualquer derrota: com menos um jogo disputado do que o líder, o clube apresenta um registo 100% vitorioso na competição. Entre os triunfos nota para a vitória histórica (7-2) sobre o atual campeão inglês Liverpool. Os villans inauguram hoje a ronda com a receção ao recém-promovido Leeds.