Deputados aprovam uso obrigatório de máscaras na rua

O Parlamento aprovou, esta sexta-feira, um projeto-lei, proposto pelo PSD, que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante pelo menos três meses.

PSD, PS, BE e CDS-PP votaram a favor do diploma, enquanto o deputado único do Iniciativa Liberal votou contra.

Já o PCP, o PAN, o PEV e a deputada Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

O deputado único do Chega, André Ventura, que tinha afirmado publicamente ser contra a medida, não votou o diploma, pois está em campanha nos Açores.