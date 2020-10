Maior número de mortos desde 24 de abril

Morreram 31 pessoas nas últimas 24 horas, período no qual foram diagnosticadas com covid-19 mais 2.899 pessoas e em que se registou um novo recorde nos internamentos. Por outro lado, o número diário de recuperados continua acima dos mil.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira dá conta de mais 2.899 novos casos de covid-19 em Portugal, elevando o total de casos para 112.440.

Nas últimas 24 horas, foram também reportados 31 óbitos associados ao coronavírus, o número mais alto desde 24 de abril. No total já morreram 2.245 pessoas devido à covid-19.

Dos 31 óbitos, 14 ocorreram no Norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve.

Em relação aos contágios das últimas 24 horas, o Norte continua a ser a região com maior número de novos casos, tendo sido registadas 1.516 infeções. Lisboa e Vale do Tejo soma agora mais 918 infetados, a região Centro mais 364, o Alentejo mais 53, o Algarve mais 38. A Madeira confirmou mais oito diagnósticos de covid-19 e os Açores outros dois.

O número de internados voltou a subir, atualmente estão hospitalizadas 1.418 pessoas, mais 53 do que ontem, ou seja foi atingido um novo recorde de camas ocupadas por doentes covid. Nos cuidados intensivos estão 198 infetados, menos dois do que no balanço anterior.

O total de recuperados é agora de 65.880, mais 1.349 do que ontem.

As autoridades de Saúde têm 57.455 contactos em vigilância e há 44. 284 casos ativos no país.