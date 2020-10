Pedófilo abandona menina de 11 anos grávida em hospital

Caso aconteceu nos EUA. O suspeito foi detido no estado do Louisiana.

Wendell Sanchez, de 34 anos, foi detido após abandonar uma menina de 11 anos, grávida, nas urgências de um hospital. O crime ocorreu no estado norte-americano do Lousiana, pelas 19h do último sábado, de acordo com a informação veiculada pelo gabinete do xerife da povoação de Ascension, que integra a área metropolitana de Baton Rouge.

De acordo com as autoridades, "os agentes responderam a uma chamada através da qual foram informados acerca de uma situação de abuso sexual de menores". Sabe-se que foram também informados de que a menina se queixava de "dores abdominais". Quando se dirigiram à instituição de saúde, Sanchez pôs-se em fuga, abandonando posteriormente o carro e caminhando até um complexo de apartamentos próximo do hospital.

No comunicado, lê-se que o homem é acusado dos crimes de violação sexual de menores, resistência à autoridade, posse de estupefacientes, criação de um laboratório clandestino, trespasse de propriedade privada, uso ilegal de drogas na presença de menores de 17 anos e condução na ausência de carta para o efeito.

Sanchez está detido na prisão da povoação de Ascension sob uma fiança de 540 mil dólares (cerca de 455 mil euros).