Hospital Pedro Hispano em Matosinhos suspende visitas

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) revelou, esta sexta-feira, que as visitas aos doentes internados no Hospital Pedro Hispano vão ficar suspensas, já a partir deste sábado, face ao aumento de casos de covid-19.

"Por se verificar uma nova fase ascendente da curva do número de casos de doentes positivos covid-19, deliberou o conselho de administração da ULSM a suspensão das visitas a doentes internados no Hospital Pedro Hispano a partir de 24 de outubro [sábado]", lê-se numa nota publicada pela ULSM nas redes sociais.

Na mesma nota, a direção da ULSM refere que ressalvam desta decisão "as situações previstas na lei e aquelas que os respetivos serviços considerem atendíveis, com caráter excecional".

"Sabemos o quanto é difícil não visitar quem está doente e sabemos também que é ainda mais penoso não as poder receber, em especial quando se está internado num hospital. Mas a situação atual leva-nos a suspender as visitas aos doentes internados no Hospital Pedro Hispano", refere a administração que lamenta a decisão e pede “colaboração e atenção”.