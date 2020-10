OMS avisa que capacidade dos cuidados intensivos na Europa vai chegar ao limite nas próximas semanas

Muitas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) na Europa vão chegar ao limite da sua capacidade nas próximas semanas. O alerta foi dado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), esta sexta-feira.

"Há uma situação muito preocupante a acontecer na Europa. Não só estamos a ver aumentos no número de casos como aumentos no número de hospitalizações e no número de pessoas que necessitam de cuidados intensivos", disse Maria Van Kerkhove, principal responsável técnica pela resposta à pandemia.

De acordo com a responsável da OMS, "em muitas cidades pela Europa, a capacidade máxima das unidades de cuidados intensivos será atingida nas próximas semanas" e essa é agora a principal preocupação da organização.

Também o diretor-geral da OMS avisou que o mundo está num momento “crítico” da pandemia e que alguns países estão a percorrer caminhos perigosos.

“Pedimos aos líderes para tomarem medidas imediatas para prevenir futuras mortes desnecessárias, que os serviços de saúde essenciais colapsem e que as escolas fechem novamente.” disse Tedros Ghebreyesus.

O diretor-geral da OMS reforçou ainda que o aumento exponencial da infeções “está a levar a que hospitais e unidades de cuidados intensivos estejam quase no limite de lotação ou mesmo sobrelotados” e lembra que ainda estamos em outubro.