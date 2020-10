Detido após roubar raspadinhas no concelho de Braga

A GNR deteve um homem, de 32 anos, esta quinta-feira, por furto num estabelecimento comercial, na União de freguesias de Merelim São Pedro e Frossos, no concelho de Braga.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança explica que, pelas 17h40, o homem entrou no estabelecimento comercial e solicitou várias raspadinhas à funcionária, colocando-se em fuga de seguida.

“No interior do estabelecimento, estava um militar em situação de reserva que, ao aperceber-se da situação, foi no encalce do suspeito, enquanto solicitava reforço”, acrescenta a GNR.

Os militares deslocaram-se ao local, tendo intercetado e detido o homem noutra loja, tendo sido apreendidas e recuperadas nove raspadinhas no valor de 65 euros.

O suspeito foi detido e constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Braga.