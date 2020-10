Estabelecimentos comerciais de Vila Viçosa encerram às 20h00 a partir deste sábado

No total, há 75 casos ativos de covid-19 no concelho.

Os estabelecimentos comerciais em Vila Viçosa, no distrito de Évora, vão passar a encerrar, a partir deste sábado, às 20h00, por decisão da autarquia.

O anúncio foi feito através de um edital da Câmara desta sexta-feira, assinado pelo presidente, Manuel Condenado, que justifica a decisão "considerando a evolução epidemiológica concelhia” e após ser “consultada a autoridade local de saúde (sem resposta) e as forças de segurança". De realçar que, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros de 11 de setembro, cabe ao presidente da Câmara a possibilidade de fixar os horários de funcionamento dos estabelecimentos, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

Os horários de abertura mantêm-se. No entanto, o horário máximo de encerramento passa para as 20h200.

No concelho de Vila Viçosa está ativo um surto que afeta a Santa Casa da Misericórdia local. Em declarações à agencia Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou que há 69 pessoas infetadas com o vírus referentes a este surto. Destes, 29 são utentes de unidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, nove funcionários da instituição e 31 pessoas da comunidade.

No total, há 75 casos ativos de covid-19 no concelho.

Recorde-se que também as escolas dos concelhos de Vila Viçosa e Borba encerraram esta sexta-feira devido à situação epidemiológica.