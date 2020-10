Uma candidatura demasiado oportuna

Passou quase despercebido o anúncio da candidatura ibérica, de Portugal e de Espanha, à organização conjunta do Mundial de futebol de 2030, que concorrerá com as candidaturas do norte de África (Marrocos) e da América do Sul (Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile).

É normal. Com o número de novos casos de covid-19 a disparar e com as querelas dos partidos da esquerda em torno do Orçamento do Estado para 2021, o protocolo firmado por Fernando Gomes (pela Federação Portuguesa de Futebol) e Luís Rubiales (pela Real Federação Espanhola de Futebol), por ocasião do encontro amigável entre as duas seleções nacionais no início de outubro, não sobressaiu na agenda mediática.

Apesar de Fernando Gomes e Luís Rubiales não terem decidido agora e sem prévia consulta aos Governos dos dois países – liderados por António Costa e Pedro Sánchez, ambos socialistas – lançar a candidatura à organização do maior evento do futebol mundial.

Mas o anúncio formal do protocolo não teve participação de qualquer membro dos Governos nacionais nem de quaisquer outras entidades – apenas dos dois presidentes das respetivas federações.

A verdade, porém, é que a candidatura coincide no tempo (a próxima década) com o plano de recuperação económica pós-covid-19 e a atribuição a Portugal e a Espanha de um pacote de ajudas financeiras sem paralelo na história da União Europeia.

Ainda nesta quinta-feira, António Costa esteve na apresentação formal do Programa Nacional de Investimentos até 2030, que fez acompanhar do anúncio em manchete no Público da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa (que reduz a viagem entre as duas maiores cidades do país para 1h15 – praticamente igual a uma outra manchete do Público de 1999).

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.