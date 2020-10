Ventura ou Ana Gomes?

Só a reeleição de Mário Soares em 1991 teve semelhanças com esta: o Presidente estava à partida reeleito e beneficiava do apoio dos dois principais partidos – como acontece agora com Marcelo.

Nunca houve umas presidenciais assim.

As presidenciais sempre dividiram a sociedade portuguesa ao meio: de um lado a direita, de outro lado a esquerda.

Excluindo as eleições envolvendo Eanes, que era um candidato militar com características próprias, tivemos Mário Soares contra Freitas do Amaral, Jorge Sampaio contra Cavaco Silva, Cavaco Silva contra Mário Soares e Manuel Alegre, Marcelo Rebelo de Sousa contra Sampaio da Nóvoa.

Só a reeleição de Mário Soares em 1991 teve semelhanças com esta: o Presidente estava à partida reeleito e beneficiava do apoio dos dois principais partidos – como acontece agora com Marcelo.

Mesmo assim, Soares afirmava-se abertamente como ‘um homem de esquerda’, sempre o disse, e Marcelo não se diz de direita nem de esquerda.

Nem nunca o dirá.

Assim, nas próximas presidenciais, vamos ter um candidato ‘rigorosamente ao centro’, apoiado explícita ou implicitamente pelo PSD e pelo PS, tendo um adversário à sua direita (André Ventura) e três à sua esquerda (Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira).

Imaginemos que Marcelo Rebelo de Sousa se situará na casa dos 65% – deixando 35% para os seus adversários.

Admitamos que, destes 35%, a esquerda ficará com 20 e a direita com 15%.

Se for assim, André Ventura terá à sua mercê 15% – e Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira terão 20% para dividir entre si.

