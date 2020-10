Os sofistas do aborto e da eutanásia

Parece-me que o Parlamento prestou um péssimo serviço à democracia, pois no programa eleitoral dos dois principais partidos não existia nenhuma referência à legalização da morte assistida.

O chumbo da proposta de um referendo sobre a eutanásia foi uma autêntica lição sofista de muitos políticos portugueses. Mas, diga-se, os que ontem foram os sofistas de serviço, noutras ocasiões portam-se como a oposição. Isto é: todos os partidos defendem posições antagónicas quando lhes dá jeito. Vejamos um dos principais argumentos para a não realização de uma consulta popular para validar ou não a morte assistida: «O referendo é um instrumento democrático, mas referendar direitos de todos é pôr esses direitos nas mãos de alguns, o que é inaceitável», disse José Manuel Pureza, do BE. Acho este argumento extraordinário, e se tal fosse verdade nunca se teria feito o referendo pela legalização do abordo, vulgo suspensão voluntária da gravidez. Afinal, não se deve colocar direitos de todos nas mãos de alguns.

Estou perfeitamente à vontade pois votei pela despenalização do aborto e votaria pela legalização da eutanásia. Mas acho que os políticos não devem usar um argumento – e não sei qual foi a posição pública de José Manuel Pureza na questão do aborto – e o seu contrário, quando os temas em questão são rigorosamente iguais. O que valia para defender o referendo do aborto não vale para o referendo da eutanásia? Estranho.

