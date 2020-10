"O país não quer uma crise política"

O PAN pode ser decisivo para viabilizar o Orçamento do Estado para 2021. Existe essa disponibilidade para evitar uma crise política?

Estamos a discutir o Orçamento num contexto absolutamente excecional. A crise que o país atravessa convoca-nos a todos para darmos os nossos contributos para o Orçamento. Há um aspeto que nos parece essencial que se prende com o cumprimento do Orçamento de 2020 e o Orçamento Suplementar. Existe, neste momento, um compromisso do Governo no sentido de calendarizar aquela que é a execução das medidas previstas no Orçamento para 2020, nomeadamente as medidas negociadas com o PAN, para que tenhamos a certeza de que serão cumpridas até ao final do ano

Que medidas são essas?

Posso dar-lhe o exemplo do programa Housing First que visa dar respostas às pessoas em situação de sem-abrigo. É uma medida de extrema importância no contexto da pandemia. As pessoas que estão na rua estão mais vulneráveis e mais expostas ao contágio da covid-19. Depois há medidas que estão relacionadas com a valorização do Serviço Nacional de Saúde. Uma outra questão para voltarmos à mesa das negociações prende-se com o facto de termos um Orçamento, que apesar de não ser aquele que o PAN defende, dá respostas a muitas das preocupações que identificamos durante a crise pandémica, nomeadamente a questão dos apoios sociais. Não é um Orçamento que retoma uma solução de austeridade como já tivemos em anteriores governos que responderam a crises socioeconómicas com uma maior contenção ou uma maior carga fiscal.

Nesse sentido é um Orçamento que poderá ser apoiado pelo PAN...

O PAN está disponível para dialogar. A crise económica e social não justifica tudo. O Governo tem de estar verdadeiramente disponível para negociar e acolher medidas de outras forças políticas e daí estar tudo em cima da mesa e estar tudo em aberto até que exista uma maior capacidade de comprometimento. Mas não podemos deixar de salientar que conseguimos algumas medidas. Reforçamos as verbas para os centros de recolha oficial de animais de companhia, conseguimos pela primeira vez que passassem a estar previstas a criação de parcerias para os hospitais públicos veterinários que possam dar resposta às famílias carenciadas que têm animais de companhia e às associações zoófilas. Conseguimos o reforço das equipas do INEM para a emergência médica de saúde mental. Vamos dialogar nos próximos dias...

Não há muito mais tempo para negociar...

Sabemos que não há muito tempo, mas para nós é fundamental que existam mais avanços. Na matéria da proteção animal cinco milhões de euros fica muito aquém daquilo que são as necessidades. O mínimo para darmos uma resposta mais estruturada são dez milhões de euros.

