Nobre quer PR contra medidas sanitárias abusivas e Otelo apoia Marcelo

Otelo Saraiva de Carvalho foi candidato às primeiras eleições presidenciais pós-25 de Abril, em 1976. Passados 35 anos, Fernando Nobre concorria às oitavas eleições presidenciais. A três meses da próxima ida às urnas para escolha do chefe de Estado, os ex-candidatos contam ao SOL as suas perspetivas para o próximo mandato.

Fernando La Vieter Nobre e Otelo Saraiva de Carvalho estão convictos de que Marcelo Rebelo de Sousa irá ganhar as presidenciais do próximo ano, acreditando que já não deixará de se recandidatar ao cargo.

O capitão de Abril acredita que Marcelo irá conseguir facilmente o segundo mandato e mostra-se muito satisfeito com o trabalho realizado pelo atual Presidente, elogiando a «aproximação ao sentimento popular e ao carinho que demonstra sempre em relação às manifestações de capacidade do povo português».

Já Fernando Nobre, apesar de reconhecer que Marcelo até ao momento não tem adversários «à altura para ganhar», diverge da opinião do general, no que toca à campanha eleitoral: o Presidente da Assistência Médica Internacional acredita que as campanhas devem correr «normalmente, em contacto direto com as populações», enquanto Otelo Saraiva defende que é «impossível acontecer como seria feito normalmente».

Para Otelo, «os candidatos terão muita dificuldade em conseguir fazer campanha nestes tempos de pandemia», pois na sua experiência foi «extremamente importante ter contacto com as massas: o contacto direto; o discurso e o entusiasmo no discurso; as promessas e ideias; os comícios; haver diálogo com a massa popular é importantíssimo e com tempos de covid não é possível».

Fernando Nobre, em contrapartida, acredita que o Executivo está a tomar «decisões sanitárias desproporcionadas» e que «o pior está seguramente para vir e nada tem a ver com a dita pandemia em si, mas com as medidas sanitárias tomadas, manifestamente exageradas, que têm consequências dramáticas em termos sociais, económicos, laborais culturais e democráticos».

O cirurgião avisa que «o próximo Presidente deverá impedir medidas sanitárias abusivas, ouvindo os especialistas, médicos e outros, livres de conflitos de interesse e de pavor paralisador» e acrescenta que terá o dever de «zelar pelo respeito absoluto e integral da nossa Constituição democrática».

