Barça-Real: o roubo do século

Um cronista espanhol, que infelizmente a memória não guardou em forma de nome, escreveu certa vez: «O estádio do Real Madrid é inclinado para a esquerda por ter Di Stéfano jogado lá tanto tempo». Mas a verdade é que tal poderia ter muito bem acontecido em Camp Nou tal foi a tranquibérnia em que a sua contratação se transformou, abrindo uma guerra eterna entre os dois adversários que hoje se defrontam pelas 15 horas em Barcelona.

Há pouco mais de três anos, dois diretores do museu do River Plate, Rodrigo Daskal e Patrício Nogueira, resolveram fuçar por entre os milhares de documentos que se espalhavam pelos escritórios do clube de Buenos Aires e por alguma ordem naquele caos incomodativo. Foi então que depararam com um pasta com mais de trinta páginas arquivada com a indicação: «Transferência do jogador Di Stéfano para o Futebol Clube Barcelona». Eis um daqueles achados que deixa coca-bichinhos do calibre de Daskal e Nogueira com pele de galinha.

A data dos documentos reporta ao ano de 1953 e, entre eles, misturam-se recibos, atas e cartas trocadas entre quatro clubes, o River Plate, os Millionarios, da Colômbia, o Real Madrid e o Barcelona.

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé, de nome completo, natural de Buenos Aires onde nasceu no dia 4 de julho de 1926, tinha jogado no Millionarios de Bogotá entre 1949 e 1953, cedido pelo River. O campeonato colombiano era, na altura, uma mina de ouro, atraindo todos os grandes jogadores da América Latina, o que provocou a fúria incontida dos clubes que não conseguiam manter os seus mais refinados artistas. A pressão feita sobre a FIFA foi implacável, levantava-se a dúvida em relação à proveniência dos subitamente riquíssimos clubes do país e o órgão máximo do futebol mundial pura e simplesmente deixou de reconhecer a Colômbia como membro.

Para Di Stéfano era igual. Continuava a jogar e a encher os bolsos até que, em 1952, os dirigentes da Federação Colombiana quebraram e decidiram regressar ao seio da FIFA. Ordem seguinte: todos os estrangeiros tinham um ano para regressar aos seus clubes de origem. Para Di_Stéfano, agora já não era bem igual.

