Numa floresta de gestos...

James Cleveland Owens, ou JC Owens, ou ainda Jesse Owens, pode ter aporrinhado a paciência de Hitler, que não primava por ser substancial, até ao limite durante aquele Verão de 1936, mas verdadeiramente o único nazi que venceu foi mesmo o execrável Adolfo.

Nestas histórias de grandes vencedores costumam existir, por outro lado, vencidos notáveis. E no dia 4 de agosto, no início da prova de salto em comprimento, Jesse teve como adversário um tipo de estirpe que convém não deixar cair nas catacumbas do olvido: Carl Ludwig Long, que os amigos tratavam carinhosamente por Luz. Nascido em Leipzig, a 27 de abril de 1913, tinha apenas mais seis meses do que o fenómeno norte-americano e Hitler contava com ele para demonstrar a superioridade da raça ariana. Com ele e com muitos outros, claro está. Não se pode dizer que os seus arianos o tivessem deixado ficar mal já que a Alemanha arrebatou um total de 89 medalhas, bem acima das 56 dos Estados Unidos, sendo que desses dois números, o primeiro contava com 33 de ouro e o segundo com apenas 24.

Deixemos as estatísticas e regressemos a Carl. Licenciado em Direito, advogado de profissão, era tido como um jovem educadíssimo com o qual valia a pena trocar um valente shake-hands. Aliás, após o seu adversário ter atingido a marca de 8m08 no último salto, garantindo assim o ouro que estava a ser disputado milímetro a milímetro, Carl correu para abraçar Jess num gesto de desportivismo ímpar em toda a história das Olimpíadas. «Senti necessidade de o cumprimentar pelo esforço fantástico que tinha feito», declarou depois. A atitude redobrou de valor quando, vários anos mais tarde, Jesse Owens confessou publicamente que Carl Luz lhe tinha dado indicações concretas sobre a forma de aperfeiçoar o seu desempenho. «Carl corrigiu a forma como eu estava a abordar a tábua de salto. Foram as suas indicações que me permitiram desempatar a melhor marca que tínhamos feito até ao momento, de 7m87».

Jesse pode ter dado uma novidade a muita gente mais distante do que se passou nos bastidores do Jogos Olímpicos de Berlim, mas a verdade é que tanto o abraço vistoso e explícito de Carl como a forma como se relacionou com Owens durante a competição não tinham passado despercebidos aos canalhas da Gestapo.

