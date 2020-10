"Já estamos a imaginar não sei quantos a afiar as facas para ir ao pote"

O que acha da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano?

Este Orçamento está assente num pressuposto que é muito arriscado porque vive da ideia: ‘Vou distribuir rendimentos às famílias e as famílias vão gastá-lo em consumo’. Mesmo que as pessoas tenham mais rendimento nas mãos não quer dizer que o venham a gastar.

E isso já foi visível nos últimos dados divulgados pelo Banco de Portugal que apontam para um aumento da poupança das famílias...

A taxa de poupança aumentou nos últimos meses e, mesmo que o Governo dê mais dinheiro, as pessoas podem pura e simplesmente decidir não gastar. A decisão de potencial consumo pode ser totalmente gorada porque as pessoas podem não consumir e se não consumirem, o que o Orçamento está a fazer é nada. Qual é a garantia que o Governo tem que as pessoas vão consumir? Principalmente, numa altura, em que está a crescer o ritmo da pandemia, quando há imenso medo e, ainda por cima, o Governo agrava o medo com as medidas que vai tomando que são sensíveis para a saúde. Mas essas medidas sensíveis têm de facto um problema porque criam mais medo nas pessoas, o que provoca ainda mais a quebra da atividade económica. Quando digo assim: ‘Os restaurantes vão fechar às 22h’, isso faz com que muitas pessoas deixem de ir jantar fora. Umas por considerarem que os restaurantes fecham cedo, outras por causa do medo, pois pensam ‘se já estão a fechar os restaurantes então é melhor não ir’. Isto quer dizer que, estruturalmente, é um Orçamento que corre um risco grande.

E com isso também as metas que estão assentes estão em risco?

Há coisas que, de um modo geral, até se pode aceitar, mas há indicadores que tenho dificuldade em compreender. É o caso, por exemplo, do desemprego [8,2%] que vai continuar a existir em 2021 e não se sabe onde vai parar. Também não estou a ver um crescimento da economia daquela natureza [5,4%], principalmente quando o turismo e a restauração não estão a crescer como era desejado.

Os dados do INE apontam para isso. Os números mais animadores foram no verão e à custa dos portugueses...

Mas não chega. Os portugueses não chegam para salvar o turismo e nem todos os portugueses andam na ‘boa vai ela’ porque muitos têm medo. Não é que não tenham dinheiro, até podem ter, mas têm medo da pandemia.

