Três feridos após colisão em Cercal do Alentejo

Três pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros de passageiros na localidade de Sonega, freguesia de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém.

Segundo o Correio da Manhã, as vítimas são um casal que viajava num dos carros e o condutor de outro veículo. O homem, que conduzia o terceiro veículo envolvido no acidente, saiu ileso.

Os três feridos foram transportados para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado pelas 10h15.

No local estiveram os bombeiros de Cercal do Alentejo, os bombeiros de Sines e a GNR.