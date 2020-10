Portugal regista novo máximo diário de casos. Só no Norte há mais de dois mil novos infetados

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado revela que foram confirmados 3.669 novos casos de covid-19 em Portugal, um novo máximo diário, que eleva o total de casos para 116.109.

Nas últimas 24 horas, foram também reportadas 21 mortes associadas ao coronavírus. No total já morreram 2.297 pessoas devido à covid-19 em Portugal. Dos 21 óbitos, 11 ocorreram no Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, um no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve.

Este sábado o Norte, que continua a ser a região com maior número de novos casos, superou, pela primeira vez, os dois mil infetados em apenas 24 horas, depois de registar mais de 2.212 novos casos. Também Lisboa e Vale do Tejo registou, pela primeira vez, mais de mil casos num só dia, com 1.027 infetados. Na região Centro há 273 novos casos, no Alentejo 96 e no Algarve 54. A Madeira confirmou mais três diagnósticos de covid-19 e os Açores mais quatro.

O número de internados continua a subir. Atualmente estão hospitalizadas 1.455 pessoas, mais 37 do que ontem, e foi assim atingido um novo recorde de camas ocupadas por doentes covid. Nos cuidados intensivos estão 221 infetados, mais 23 do que no balanço anterior.

O total de recuperados é agora de 67.842, mais 1.962 do que ontem.

As autoridades de Saúde têm 57.024 contactos em vigilância e há 45. 970 casos ativos no país.