Imagens das bancadas cheias no Grande Prémio de Portugal de F1 multiplicam-se e geram polémica

O Algarve recebe este fim semana o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que decorre até domingo no Autódromo Internacional de Portimão. No entanto, as imagens do evento estão a gerar polémica nas redes sociais, com os utilizadores a criticarem amplamente o número de pessoas nas bancadas e a falta de distanciamento social numa altura em que o país enfrenta os piores números da pandemia.

De realçar que poderão assistir à etapa um máximo de 27.500 espetadores, uma vez que, depois de inicialmente terem sido colocados à venda 46 mil ingressos para o GP de Portugal, a lotação máxima do evento teve que ser revista face à crise sanitária e ao aumento de casos. Ainda assim, o número de espetadores continua a gerar críticas, que se têm multiplicado ao longo do dia, com várias pessoas a apontar o dedo ao Governo e à Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Senhores governantes, parem lá definitivamente com a hipocrisia ideológica !!! O Covid ou é perigoso e não podemos sair então do concelho para nos protegermos ou então não é perigoso e os habitantes de todos concelhos podem encontrar-se para ver a F1 em Portimão”, escreveu um utilizador numa publicação partilhada nas redes sociais, fazendo referência ao facto de o Executivo ter decretado a limitação de circulação entre concelhos entre 30 de outubro e 3 de novembro.

“Não pode haver adeptos nos estádios, não pode haver futebol de formação, mas na Fórmula 1 podemos estar todos juntos. Começa a cansar esta incoerência”, lê-se noutra publicação.

“Distancia social zero no Grande Prémio de Portimão. Quando comprei o meu bilhete – e paguei bem – estava à espera que a organização fosse responsável”, criticou outro utilizador.

