Jennifer Aniston revela que votou em Joe Biden e pede responsabilidade: "Votar no Kanye West não tem graça"

Jennifer Aniston utilizou as redes sociais para mostrar que, à semelhança de muitos norte-americanos, já exerceu o seu direito de voto nas eleições presidenciais.

A atriz revelou que votou em Joe Biden e aproveitou a oportunidade para relembrar a importância destas eleições, pedindo responsabilidade.

"Votei no Joe Biden e na Kamala Harris porque neste momento este país está mais dividido do que nunca. Agora mesmo, alguns homens no poder estão a decidir o que as mulheres podem ou não fazer com os seus próprios corpos. O nosso atual Presidente decidiu que o racismo não é um problema. Tem repetidamente e publicamente ignorado a ciência ... Muitas pessoas morreram",começou por escrever a atriz.

"Peço que considerem quem será realmente mais afetado por esta eleição se continuarmos no caminho em que estamos agora ... As vossas filhas, a comunidade LGBTQ +, os nossos irmãos e irmãs negros, os idosos com problemas de saúde ou os vossos futuros filhos e netos (que terão a tarefa de salvar um planeta que a liderança se recusa a acreditar que está a causar estragos”, acrescentou.

“Isto tudo não é sobre um candidato ou um único problema, é sobre o futuro deste país e do mundo. Vote por direitos humanos iguais, por amor e por decência”, escreveu.

A atriz deixou ainda um recado a quem não está a levar as eleições a sério. “Não é engraçado votar no Kanye. Não sei mais como dizer isto. Por favor sejam responsáveis", rematou.