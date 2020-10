Detidas sete pessoas por especulação em venda de bilhetes 'online' para o GP de Portugal de F1

ASAE apreendeu 12 bilhetes, com valores faciais situados entre os 255 e os 585 euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) revelou, este sábado, que foram detidas sete pessoas por especulação em venda de bilhetes 'online' para o Grande Prémio (GP) de Portugal de Fórmula 1, que se realiza em Portimão, este fim de semana.

Em comunicado, a ASAE revela que, através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), "desencadeou uma operação de fiscalização direcionada à oferta de bilhetes online para o evento do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1".

"Como resultado das ações de fiscalização foram, até ao momento, detidos, em flagrante delito, sete indivíduos -- no Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Portalegre --, por condutas subsumíveis no crime de especulação, após anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial", revela.

Foram ainda apreendidos 12 bilhetes, com valores faciais situados entre os 255 e os 585 euros.

“Algumas das ofertas iriam permitir ao vendedor obter um lucro próximo do dobro do valor facial do bilhete", destaca a ASAE.

A ASAE alerta “os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui crime de especulação (delito antieconómico), punido com pena de prisão até três anos".