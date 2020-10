Carolina Deslandes e ex passam a noite juntos com os filhos | FOTO

Apesar de Carolina Deslandes e Diogo Clemente se terem separado em setembro, a relação dos dois continua inabalável, cumprindo a promessa deixada pela cantora de que continuariam a ser uma família “feliz e forte”.

Carolina Deslandes partilhou no sábado, no Instagram, a fotografia de uma noite passada com o ex e os filhos Santiago, de quatro anos, e Benjamin, de três, no conforto do sofá. Ficou apenas a faltar na foto o filho mais pequeno, Guilherme, de dois anos.

“Mas ainda não inventaram platina que defina isto”, escreveu na legenda da fotografia.