CTT reabrem esta segunda-feira a 20.ª loja. Agora é Cuba

Os CTT - Correios de Portugal vão reabrir esta segunda-feira a 20.ª loja em sede de concelho, no âmbito do compromisso público da empresa. Desta vez, abrirá portas a loja de Cuba, no distrito de Beja.

"Esta é a 20ª Loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir Lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos", refere a empresa.

A empresa diz, no entanto, que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas que está dependente de “uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas”.