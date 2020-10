Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou 2.577 casos de infeção por covid-19

Portugal registou este domingo 2.577 casos diários por infeção de covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim, no total, desde o início da pandemia o país já contabiliza 118.686 casos.

O Norte continua a ser a região do país com mais casos – reportou hoje 1.696 novos casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 492, a região Centro com 290, o Alentejo com 44 e o Algarve com 42. Nas ilhas, a Madeira registou mais 11 casos e os Açores dois infetados.

As autoridades de Saúde têm 58.749 contactos em vigilância, mais 1.725 face ao dia anterior, e 47.493 casos ativos no país.

Houve mais 19 óbitos nas últimas 24 horas. Destes, dez foram na região Norte, oito ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo. Em Portugal, já houve 2.316 mortes, no total.

Este domingo houve mais 119 internamentos do que ontem, elevando assim o número de doentes com coronavírus nos hospitais para 1.574. Destes, há 230 pacientes nas unidades de cuidados intensivos, mais 9 do que no sábado.

De acordo com as informações da DGS, hoje houve mais 1.035 recuperados. Desde o início da pandemia, já recuperaram 68.877 pessoas.