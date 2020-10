Operadoras perdem rede no Grande Prémio da Fórmula 1

A NOS e a Vodafone perderam a rede durante o Grande Prémio da Fórmula 1, que está a decorrer em Portimão, apurou o SOL.

Uma situação que, entretanto, foi afastada pela NOS ao negar "que tenha havido qualquer falha da sua rede móvel no decorrer do Grande Prémio da Formula 1 de Portugal", disse ao SOL.

Recorde-se que esta prova tem estado envolta em polémicas. Este sábado, as bancadas estiveram cheias e os espectadores nem sempre cumpriram o distanciamento físico, no Autódromo do Algarve durante Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.

A proximidade de pessoas na bancada central deixou dúvidas relativamente ao cumprimento das normas sanitárias para combater a Covid-19.

Também a ASAE revelou que sete indivíduos foram detidos por especulação em venda de bilhetes online. "Como resultado das ações de fiscalização foram, até ao momento, detidos, em flagrante delito, sete indivíduos - no Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Portalegre -, por condutas subsumíveis no crime de especulação, após anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial", anunciou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em comunicado.

No âmbito desta operação, "foram apreendidos, até agora, 12 bilhetes, com valores faciais situados entre os 255 e os 585 euros".

Notícia atualizada às 20:25