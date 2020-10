A mulher mais velha do Reino Unido, Joan Hocquard, morreu, no sábado, aos 112 anos, no lar de idosos onde vivia, em Dorset.

Joan nasceu no dia 29 de março de 1908 e foi técnica de ambulância durante a Segunda Guerra Mundial, ajudando milhares de pessoa.

Quando a questionavam sobre o segredo da sua longevidade, recusava a ideia de fazer alguma dieta especial.