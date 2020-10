Rui Costa fecha o pódio na sexta etapa da Vuelta

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) foi este domingo terceiro classificado na sexta etapa da Volta a Espanha em bicicleta, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) a assumir a liderança da geral individual.

