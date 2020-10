"Falta de meios no SNS" preocupa Federação Nacional dos Médicos

A falta de meios no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi uma questão levantada este domingo pelo presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho, que sublinhou a preocupação existente no combate à pandemia de covid-19.

"Desde o início da pandemia, há menos médicos do SNS em Portugal. É esta a realidade que viemos trazer ao senhor Presidente da República, de preocupação com a falta de meios. É impossível o SNS responder ao que talvez seja o maior desafio que já viveu", disse, depois de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, citado pela Lusa.

"Vimo-nos obrigados a mostrar a nossa preocupação com a evolução da pandemia e também a situação do SNS, quer em termos de covid-19, quer em termos de assistência a doentes não covid-19. Não havendo uma preparação adequada, vemo-nos agora confrontados com uma situação muito difícil para os profissionais de saúde e, principalmente, para os doentes", concluiu, alertando ainda para o facto de haver portugueses que "vão morrer por falta de preparação". "Estamos, sobretudo, preocupados com isso", rematou.

Portugal, recorde-se, registou 2577 infetados e 19 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.