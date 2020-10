Bloco vota contra o Orçamento do Estado

O Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado de 2021, anunciou a coordenadora nacional do partido, Catarina Martins, este domingo. No centro da argumentação bloquista está a falta de financiamento do Sistema Nacional de Saúde em plena pandemia, apesar de assumirem que ouve alguma aproximação às suas posições da parte do Governo de António Costa.

“Este OE falha na questão mais importante do nosso tempo. Não dá a Portugal a garantia de que teremos os técnicos e as condições suficientes para que os hospitais nos protejam. Quando tudo se pede ao SNS, este Orçamento não tem o bom senso de o proteger", declarou Catarina Martins em conferência de imprensa. "E ainda não chegámos ao pior da pandemia".