Debate do documento começa amanhã.

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou, esta segunda-feira, que se irá abster na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021. Fica assim, matematicamente, garantida a viabilização do documento.

A informação foi avançada pela própria ex-deputada do PAN, através de um comunicado.

Recorde-se que o debate do Orçamento do Estado para 2021 está agendado para terça e quarta-feira no Parlamento.