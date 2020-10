Covid-19 obriga à alteração da grelha de programação

A pandemia de covid-19 chegou à televisão e já afetou a grelha de programação de dois canais generalistas. Ontem, a emissão do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha, de Ricardo Araújo Pereira, na SIC, foi cancelada, uma vez que o humorista, que será testado à covid nos próximos dias, se encontra em isolamento após ter tido contacto direto com alguém infetado com o novo coronavírus. Mas não é caso único. Esta semana, também não haverá o Dia de Cristina, que costuma ser transmitido, uma vez por semana, na TVI.

“Estou em casa, em isolamento, sozinha, desde sexta-feira. Acompanhada pelo Serviço Nacional de Saúde como qualquer outro caso que tenha tido um contacto de alto risco. Assim ficarei durante 14 dias como estipulado. Isolamento significa não sair e não ter contacto com ninguém. Isso seria comprometer a saúde dos outros. Só farei o teste durante esta semana tal como aconselhado. Mesmo que dê negativo terei de cumprir os restantes dias de isolamento. E isso é o que cada um de nós deve fazer. Pelos nossos e pelos outros”, escreveu, na sua página de Facebook, a apresentadora, que esteve em contacto com a cantora Bárbara Bandeira, que testou positivo à covid-19.

Ontem, recorde-se, Portugal registou 2577 novos casos e 19 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas depois de, no sábado, ter batido o recorde de número de infetados (3669). Mas, no que toca aos óbitos, o país voltou a registar uma morte por covid-19 de uma pessoa entre os 20 e os 29 anos – é a terceira morte nesta faixa etária desde o início da pandemia.

Além disso, o número de internamentos mantém-se preocupante. Atualmente no país estão internados 1574 doentes em enfermarias, mais 119 do que no sábado, e 230 nos cuidados intensivos, mais nove do que no dia anterior.