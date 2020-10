Ronaldinho está infetado com covid-19

O antigo jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho revelou, este domingo, que acusou positivo num teste à covid-19.

Numa publicação nas redes sociais, o brasileiro anunciou o contágio e aproveitou para garantir que está bem.

“Olá amigos, família e fãs. Fiz o teste da Covid e o resultado é positivo. Estou bem, estou assintomático até agora”, afirmou o antigo jogador do Barcelona e do PSG num vídeo publicado nas Stories do Instagram.

Ronaldinho vai permanecer em quarentena no hotel de Belo Horizonte, onde estava devido a compromissos publicitários.