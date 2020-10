John Lydon desiste de novo álbum para tratar da mulher com Alzheimer

O ex-vocalista dos Sex Pistols, John Lydon, desistiu do novo álbum dos Public Image Ltd. (PiL), para tratar da mulher, Nora, diagnosticada com Alzheimer

O músico revelou, numa entrevista à Mojo, que tinha estado a trabalhar em temas novos mas que teve de colocar de parte esses planos.

"Estávamos em estúdio, no meio do nada, rodeados apenas por ovelhas. E ela [Nora] passou-se", contou.

"Toda a minha atenção estava nela, e os pedaços de canções em que trabalhámos eram um lixo, muito confusos. A culpa é minha", afirmou John Lydon, acrescentando que não conseguiu “compatibilizar um álbum ‘feliz’ com toda esta calamidade".

Lydon disse ainda que está a enfrentar a doença da mulher como um teste de Deus ou "da Mãe Natureza".

"Eles gostam de largar estas bombas, nos momentos em que te encontras mais confiante”, disse. E acrescentou: Mas isso dá-te uma oportunidade para seres aberto e honesto".