Orlando Bloom realiza sonho de Katy Perry com mensagem de aniversário de Borat

"O Sr. Google enviou-me uma fotografia do seu marido com a ‘migalha’ de fora", brincou Borat, ao recordar o episódio em que Bloom foi apanhado a fazer paddle surf despido na companhia da namorada.

O ator Orlando Bloom surpreendeu a namorada Katy Perry com um vídeo com uma mensagem de aniversário de Borat, uma das personagens mais conhecidas de Sacha Baron Cohen.

Borat chama a cantora, que fez 36 anos, de "Katy Pepsi" e brinca com o episódio de nudismo de Orlando Bloom.

“Estava a planear velejar na Flórida, então fiz pesquisas na internet sobre desportos aquáticos em Orlando. Mas, em vez disso, o Sr. Google enviou-me uma fotografia do seu marido com a ‘migalha’ de fora. Ele tem uma muito boa. Deve ser bom ver Orlando florescer. Você terá um aniversário muito bom", disse Borat no vídeo

Orlando Bloom partilhou o vídeo no seu Instagram com uma legenda dedicada a Perry, que celebrou o seu 36º aniversário no domingo.

"O teu sonho tornou-se realidade, a mensagem de aniversário, meu amor. Feliz aniversário", escreveu. O ator publicou ainda uma série de fotografias carinhosas de ambos, voltando assim a destacar a data.