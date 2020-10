David Carreira ameaçado de morte por fã

Quando esteve na rubrica Lado Sombra, da Rádio Comercial, na semana passada, David Carreira aproveitou para falar do momento em que uma fã o ameaçou de morte em França .

"Tinha um concerto em Marselha. E há uma fã, no aeroporto, que se cruza comigo e eu naquela chegada ao aeroporto, entrar na carrinha, ir para o concerto...não dei atenção àquela fã naquele momento. E ela teve um ataque de raiva, manda os meus CDs todos para o chão, a dizer ‘vou-te matar, vou-te matar, vou-te matar!’. E naquele momento de cansaço, tive algum receio. Pensei: ‘será que ela…?’", contou.

Mas as ameaças da fã não ficaram por ali e estenderam-se até à hora do concerto. "Disse ao pessoal do festival que queria seguranças comigo. 'Quero uns sete seguranças, quero ter uma escolta!’. Entro na sala e consigo ver o público, e vejo a miúda, do outro lado das barreiras, a olhar para mim [e a continuar a ameaçar-me], e eu com sete seguranças, macacos gigantes", contou ainda, referindo que "hoje em dia acaba por ser engraçado quando conta esta história”, acrescentou.