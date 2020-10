NASA descobre água na Lua

A NASA divulgou esta segunda-feira no seu site que foi encontrada água na Lua. A descoberta tem por base informações recolhidas pelo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), que revelam ainda que esta água foi descoberta em forma de gelo numa superfície iluminada pelo Sol, no hemisfério sul do satélite natural, junto a uma das suas maiores crateras, a Clavius.

Apesar de os investigadores acreditarem na possibilidade de existirem vários depósitos subterrâneos de água em estado sólido, ainda não é certo se existem meios capazes de aceder a estes depósitos de água.

Não se sabe ainda também se esta água lunar é potável ou se poderá ser usada como recurso natural tal como acontece na Terra, mas servirá pelo menos para ajudar a agência espacial norte-americana a estudar a evolução da Lua e do Sistema Solar.

Recorde-se que a NASA quer levar um homem e uma mulher à Lua em 2024, no âmbito da missão Artemis.