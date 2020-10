Espanha regista maior número de casos ao fim de semana desde começo da pandemia

Espanha teve até agora o fim de semana mais negro da pandemia: desde sexta-feira registou 52.188 casos de covid-19, segundo informações do Ministério da Saúde Espanhol. Assim, o número total de casos desde março subiu para 1.098.320.

Nos últimos três dias, o país registou mais 279 óbitos associados ao novo coronavírus, levando a um total acumulado de 35.031 mortes desde o começo da pandemia.

A capital do país, Madrid, continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções: no total tem 296.638 casos positivos confirmados, aos quais se somaram os deste fim de semana, em que houve mais 3.884 infetados na região.

Os hospitais espanhóis têm 16.008 doentes com covid-19 internados, dos quais 2.183 estão em unidades de cuidados intensivos.

O nível de incidência acumulado no país é de 410 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias. As regiões com os níveis mais altos são Navarra (1.102), Aragão (820), La Rioja (684), Castela e Leão (643), Catalunha (585) e Madrid (409).