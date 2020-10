Marcelo Rebelo de Sousa assina decreto de luto nacional pelas vítimas de covid-19

Dia 2 de novembro será dia de luto nacional, refere uma nota publicada no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa assinou esta segunda-feira o decreto do Governo que assinala o dia 2 de novembro como luto nacional para prestar homenagem a quem morreu com covid-19 no país.

“O Presidente da República assinou hoje o decreto do Governo que declara luto nacional no dia 2 de novembro de 2020 e presta homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença covid-19", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

Recorde-se que este decreto foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada e que, na altura, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que “há um lugar importante na nossa comunidade para esse luto e é também por isso que se decidiu decretar um dia de luto nacional, para que a homenagem aos falecidos possa ser prestada e em particular às vítimas da doença de covid-19”.