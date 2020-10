Benfica vence (2-0) Belenenses SAD e reforça liderança da Liga

O Benfica recebeu e venceu (2-0) o Belenenses SAD no fecho da jornada cinco da Liga portuguesa.

Na noite desta segunda-feira, no estádio da Luz, Seferovic inaugurou o marcador logo aos 6 minutos.

Já na segunda metade, Darwin Núñez fixou o 2-0 final (75'). O uruguaio estreou-se a marcar pelas águias no campeonato, depois de ter feito os primeiros três golos pelo clube da Luz no jogo frente aos polacos do Lech, na primeira jornada da Liga Europa (vitória do Benfica por 4-2).

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus reforça a liderança do campeonato, agora com 15 pontos, mais cinco do que o FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados.

O Benfica é a única equipa que apresenta um saldo 100% vitorioso na prova.

Na quinta-feira, a águia volta a entrar em ação, desta vez com a receção ao Standard Liège, em jogo da 2.ª jornada da segunda prova da UEFA.