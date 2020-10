OE2021. PEV vai abster-se na generalidade

O líder parlamentar do Partido Ecologista 'os Verdes' (PEV), José Luís Ferreira, anunciou esta terça-feira que o seu partido se vai abster, amanhã, na votação na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), mas deixa tudo em aberto para a votação final global no próximo mês. Assim, o Orçamento está viabilizado na generalidade com 108 votos a favor e 105 contra.

“Os Verdes vão abster-se na generalidade, esperando agora que o governo do PS assuma uma postura de abertura para acolher outras preocupações do partido” , declarou ainda José Luís Ferreira em conferência de imprensa, após a decisão da direção do PEV na noite de segunda-feira.

Um dos temas pelos quais o PEV se tem batido é o do reforço nos serviços públicos, designadamente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), nas prestações sociais, apoios às pequenas e médias empresas, bem como as questões ambientais, e a necessidade de investimentos nos transportes públicos e ferrovia. Para o PEV, o Executivo “não tem dado a devida atenção” a algumas destas áreas. Por isso, está tudo em aberto para a votação final global do orçamento.