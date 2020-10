Agredia mulher à frente do filho de três anos em Montemor-o-Novo

Um homem, de 43 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Montemor-o-Novo, por violência doméstica.

A força de segurança revela em comunicado que, no âmbito de uma denúncia, os militares realizaram uma investigação que permitiu apurar que o suspeito sempre apresentou um comportamento possessivo com a sua companheira, uma mulher de 40 anos, durante os cinco anos de relacionamento.

“Nos últimos tempos, as agressões psicológicas aumentaram, passando também a infligir agressões físicas, que aconteciam diante do filho de ambos, com três anos de idade”, revela a GNR.

A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Évora, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos e de se aproximar da vítima, medida fiscalizada por meios técnicos de controlo à distância (pulseira eletrónica).