Investigação ao principal suspeito do rapto de Maddie deve chegar ao fim até ao final do ano

A investigação a Christian Brueckner deverá terminar já no final deste ano, uma vez que as autoridades alemãs chegaram a um impasse. O jornal The Sun avançou que, de acordo com fontes da polícia portuguesa, os alemães têm tentado encontrar provas contra Brueckner, mas sem sucesso.

O The Sun revela ainda que a falta de provas contra o alemão não é “uma surpresa para a equipa portuguesa, que trabalhou na investigação orginal” do rapto de Madelein McCan. É também referido que a polícia portuguesa acredita que se está a desperdiçar tempo, energia e recursos e que neste momento “o foco deveria estar em encontrar a pessoa que realmente raptou Maddie”

Christian Brueckner está a cumprir em Kiel, na Alemanha, uma pena de 21 meses de prisão por tráfico de droga e está ainda condenado a mais sete anos por violação a uma mulher de 74 anos em 2005.

Maddie desapareceu quando tinha 3 anos e passava férias com os pais na Praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007.