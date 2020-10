Ivete Sangalo terá salvado menino de afogamento em dia de surf

Ivete Sangalo terá salvado um menino de afogamento no mar. A história heroica foi partilhada no Twitter, esta segunda-feira, pela tia da criança.

“Vou contar aqui a fofoca que aconteceu comigo na Bahia, porque a mãe do meu sobrinho já sabe agora”,começou por escrever a utilizadora, identificada como Alice.

A mulher revela que estava a entrar com o marido, Paulo, no mar, e o sobrinho, Miguel, numa praia deserta. “A gente tava lá brincando com ele, conversando e daí percebi que a gente já tinha ido bastante pra esquerda, nesse momento a maré subiu e perdemos o pé. Miguel tava no colo do Paulo. Ficamos super agoniados o Paulo levantou o Miguel pra cima pra ele não tomar água. Foi tudo muito rápido. Comecei a gritar por socorro, tinha gente surfando perto”, contou, explicando que foi nessa altura que a cantora surgiu.

“Uma mulher pegou ele no colo e foi indo pro raso com ele, quando eu cheguei lá era nada mais nada menos que IVETE SANGALO com meu sobrinho no colo”, revelou, admitindo que não estava a acreditar que era mesmo a cantora brasileira que estava à sua frente.

“Eu falei: ‘Ivete é você? Ela nem falou nada, pra não causar tumulto, acho. Ela tava de blusa rosa neon aí eu não tinha 100% certa de que era ela, tava sem maquiagem e molhada”, recordou.

A cantora brasileira viria a partilhar imagens, onde surge com uma camisola rosa, a surfar. “No outro dia ela postou a foto e eu tive certeza”, rematou.